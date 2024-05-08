Происшествия

Телефонные мошенники получили от псковичей свыше четырех миллионов рублей

Более четырех миллионов рублей лишились жители Псковской области в результате мошеннических уловок неустановленных злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Дно, а также Псковского, Великолукского и Себежского районов звонили неизвестные злоумышленники. Они представлялись банковскими служащими, правоохранителями, финансовыми консультантами и операторами сотовых компаний.

Незнакомцы, в частности, заявляли, что некие махинаторы якобы пытаются незаконно оформить на собеседников кредиты. Чтобы предотвратить эти противоправные деяния, необходимо будто бы незамедлительно перевести деньги на «безопасный счет». Другим собеседникам звонившие предлагали солидный заработок за счет инвестирования на различных интернет-площадках. Аферисты ввели также в заблуждение некоторых граждан при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети.

Поддавшись на ухищрения мошенников, доверчивые люди лишились в общей сложности свыше четырех миллионов рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела.