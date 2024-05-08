Происшествия

Как не лишиться велосипеда, псковичам рассказали в полиции

С приходом весны на территории Псковской области участились факты хищений велосипедов и других двухколесных транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по региону. С учетом складывающейся ситуации стражи правопорядка рекомендуют гражданам принимать необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. При этом важно придерживаться определенных правил безопасности. В частности, в полиции советуют не оставлять велосипеды в подъездах домов, по возможности забирать велосипед домой или оставлять его на балконе.

«Не доверяйте присмотр за своим транспортным средством незнакомым людям, старайтесь оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть поблизости», - отметили в полиции и порекомендовали сделать гравировку на деталях, колесах, раме, либо скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.

«Уходя, не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование с велосипеда – насос, флягу, велокомпьютер, фонарь. Храните документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда, желательно также сделать его фотографию, запомнить особые приметы вашего транспортного средства – «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. Как убеждает практика, единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра», - напомнили в УМВД.

Если ваш велосипед все же похитили - сразу звоните в полицию по телефонам 02 или 112. Постарайтесь найти свидетелей произошедшего, запишите номера их телефонов и адреса проживания, поищите вокруг места происшествия камеры видеонаблюдения. При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобятся паспорт, а также желательны документы на велосипед, его фотографии или детальное описание.

«Просмотрите в местных СМИ объявления о продаже подержанных велосипедов, есть вероятность встретить там вашего «железного коня». Сообщите о краже всем своим друзьям-велосипедистам, возможно, ваше транспортное средство попадется на глаза кому-нибудь из них. Разместите информацию о пропаже в Сети на специализированных форумах. Если вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно - сразу же сообщите об этом в полицию. И что еще немаловажно: никогда не приобретайте у незнакомцев велосипеды сомнительного происхождения, тем более, без соответствующих документов на них. Помните, что в таком случае вы рискуете стать владельцем краденого транспортного средства со всеми вытекающими отсюда малоприятными последствиями», - предупредили в полиции.