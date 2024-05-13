Происшествия

Шесть кошек спасли из задымленной квартиры в Пскове

Семь человек и шесть кошек спасли при пожаре в многоквартирном доме на улице Пароменской в Пскове 12 мая. Эвакуировали ещё двух человек, в том числе младенца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Кошкам пожарные МЧС России оказали помощь на открытом воздухе.

Как сообщалось ранее, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14:35. По прибытии на место установлено открытое горение межэтажных электрощитовых установок со второго по пятый этаж, а также сильное задымление на лестничных клетках.

Благодаря оперативным действиям спасателей никто не пострадал. На месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники.

Предположительная причина случившегося - короткое замыкание электрооборудования в электросчетчике.