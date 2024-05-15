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Происшествия

Появилось видео с места убийства двух человек ревнивой дояркой в Бежаницах

15.05.2024 19:16|ПсковКомментариев: 0

Следователи произвели осмотр места убийства двух человек в Бежаницах. Видео с места происшествия Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. 

Фото и видео: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Напомним, жительницу Бежаницкого района подозревают в убийстве 52-летнего сожителя и 34-летней знакомой. 

По версии следствия, к совершению данного преступления причастна 42-летняя сожительница погибшего мужчины, которая 15 мая, находясь по месту жительства, в компании своего сожителя и их общей знакомой распивала спиртные напитки. Во время застолья женщина вышла из дома на улицу на некоторое время. Вернувшись, она застала своего сожителя и их общую знакомую, вступающими в половую связь. После на почве ревности женщина взяла кухонный нож и ударила им мужчину и женщину. От полученных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия.

По неофициальной информации, подозреваемая работает дояркой.

Теги: #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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