Происшествия

Огонь повредил автомобиль при пожаре на улице Нововойсковой в Пскове

Автомобиль Lada Granta 2013 года выпуска и хозяйственная постройка повредились при пожаре на улице Нововойсковой в Пскове 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 19:23. Жилой дом выгорел изнутри, сгорела кровля. На месте пожара обнаружен погибшим мужчина 1990 года рождения.

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Причина устанавливается.

Эвакуировано три человека, из них два ребенка. От огня удалось спасти хозяйственную постройку и автомобиль.