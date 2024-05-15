Происшествия

Житель Великих Лук попытался дважды обокрасть один магазин и ответил в суде

Жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за кражу и покушение на кражу спиртного и сигарет с незаконным проникновением в помещение (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что подсудимый ночью 30 января камнем разбил остекленную часть входной двери магазина известной торговой сети, проник внутрь и похитил спиртные напитки и сигареты на сумму 5 840 рублей, похищенное продал. В ту же ночь он вернулся в магазин, собрал в продуктовую корзину спиртные напитки и сигареты на сумму 5 445 рублей, далее в тамбуре магазина его задержали сотрудники частного охранного предприятия.

При назначении мужчине наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, которое в соответствие с частью 2 статьи 53.1 УК РФ заменено принудительными работами на тот же срок с отбыванием наказания в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием 5% из заработной платы осужденного ежемесячно в доход государства.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшего о возмещении имущественного ущерба.