Происшествия

Два контейнера для сбора ТКО горели в Пскове

Два контейнера для сбора ТКО горели в Пскове 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в мусоросборочной камере многоквартирного жилого дома №15 на улице Коммунальной огонь повредил пластиковый мусорный контейнер. Кроме того, во дворе дома №62 на Рижском проспекте также горел контейнер для сбора ТКО. Предварительно, причиной обоих возгораний могло стать неосторожное обращение с огнем.

В тот же день хозяйственная постройка сгорела в деревне Ладеево Себежского района. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.