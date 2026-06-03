Сегодня ночью в небе над Псковской областью вновь нейтрализованы БПЛА противника, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.
Изображение сгенерировано ИИ
Разрушений и пострадавших на земле нет.
В связи с продолжающейся фиксацией БПЛА в соседних субъектах режим беспилотной опасности сохраняется. Работает ПВО.
В течение дня возможны ограничения в работе сотовой сети и интернета.
Телефоны экстренных служб 112 и 8 (8112) 725200.
В связи с сохраняющейся опасностью БПЛА ежемесячной проверки системы оповещения оповещения сегодня не будет.