Сегодня ночью в небе над Псковской областью вновь нейтрализованы БПЛА противника, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

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Разрушений и пострадавших на земле нет.

«Вместе с тем, вновь напоминаю - приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения опасно! Боевые части БПЛА несут угрозу даже после нейтрализации беспилотника - зачастую они запрограммированы на нанесение максимального урона гражданскому населению и представителям оперативных служб! Напоминаю, что съемка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена», - сказал Михаил Ведерников.

В связи с продолжающейся фиксацией БПЛА в соседних субъектах режим беспилотной опасности сохраняется. Работает ПВО.

В течение дня возможны ограничения в работе сотовой сети и интернета.

Телефоны экстренных служб 112 и 8 (8112) 725200.

В связи с сохраняющейся опасностью БПЛА ежемесячной проверки системы оповещения оповещения сегодня не будет.