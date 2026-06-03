 
Происшествия

Подростковая жесткость: школьницы поиздевались над парнем с инвалидностью в Гдове

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Наверное, каждый из нас сталкивался с буллингом. Кто-то слышал о нем от своих друзей и знакомых, кто-то становился свидетелем издевательств, а кто-то был непосредственным участником – агрессором или жертвой. Чаще всего подобные истории случаются в подростковом возрасте. Причиной может служить что угодно – вес, внешность, голос, одежда. Любой человек, чем-то отличающийся от других, может стать объектом издевательств со стороны сверстников. В 2024 году ВЦИОМ проводил опрос, согласно которому 25% россиян сталкивались с буллингом сам, а 19% признались, что жертвами издевательств были их дети или внуки. 

Изображение создано нейросетью

Иногда буллинг ограничивается обидными прозвищами и хихиканьем за спиной. Однако часто мы слышим о более страшных и ужасающих в своей жестокости происшествиях – избиениях, клевете, демонстрации в интернете компрометирующих фотографий и видеозаписей. Всё это может сломать человеку жизнь, навсегда покалечить его психику и оставить шрамы на долгие годы.

Подобный случай произошел в городе Гдове. Шестеро девочек-подростков в возрасте от тринадцати до шестнадцати лет совершили насильственные действия по отношению к девятнадцатилетнему парню с умственной отсталостью и инвалидностью. Известно, что жертва и его мучительницы состояли в одной компании, вместе гуляли и проводили время. Однако позже одна из девочек поссорилась с парнем по неизвестным причинам. Подробнее читайте в статье «МК в Пскове» >>> 

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