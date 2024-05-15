Происшествия

Псковские таможенники задержали мужчину, предложившего взятку за вывоз валюты

Псковские таможенники задержали мужчину, предложившего им взятку за вывоз крупной суммы валюты. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы.

Фото: Telegram-канал Федеральной таможенной службы

Через пункт пропуска «Убылинка» в Псковской области в Латвию выезжал россиянин. Таможенникам он сообщил, что везет доллары, евро и гривны наличными — 26 тысяч долларов в эквиваленте.

Инспекторы объяснили, что из России временно запрещено вывозить свыше 10 тысяч долларов. Тем не менее нарушитель проявил настойчивость и предложил таможенникам 3,1 тысячи долларов за обход действующего законодательства.

Таможенники не согласились и проинформировали отдел по противодействию коррупции. Взяткодателя задержали, сейчас он под подпиской о невыезде.