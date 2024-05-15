Происшествия

Пскович лишился свободы за вовлечение в тяжкое преступление подростков

26-летнего псковича приговорили к лишению свободы за грабеж и вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Ночью 23 июня 2023 года злоумышленник, заведомо зная о несовершеннолетнем возрасте двоих подростков, предложил им украсть имущество из жилого дома в деревне Опочицы. Далее мужчина с подростками незаконно проник в дом, откуда они украли телевизор с ТВ-приставкой. Преступники ненамеренно разбудили хозяина дома и скрылись с украденным.

По результатам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (признание вины, наличие на иждивении двуъ малолетних детей, состояние здоровья) и отягчающего наказание обстоятельства (рецидива преступлений), назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.