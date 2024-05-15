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Псковский пенсионер лишился более трех миллионов рублей после звонка от мнимого сотрудника банка

19.05.2024 11:39|ПсковКомментариев: 0

Псковский пенсионер лишился более трех миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, пожилому жителю Пскова позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником одного из банков. И под предлогом предотвращения незаконной попытки оформления на горожанина кредита завладел денежными средствами на сумму свыше трех миллионов рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.

Отметим, что данный факт в регионе далеко не единичный. 

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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