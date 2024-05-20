Происшествия

Гражданина Румынии задержали за незаконное пересечение границы России в Псковской области

Гражданина Румынии задержали псковские пограничники за незаконное пересечение государственной границы России в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В лесном массиве Себежского района пограничники задержали мужчину, который преодолел инженерные заграждения и пересек государственную границу из Латвии в Россию. В ходе проверочных мероприятий установлено, что гражданин Румынии действительных документов на право въезда в Россию не имеет и прибыл в нашу страну по личным мотивам.

По данному факту Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Правонарушитель заключен под стражу.