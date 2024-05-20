Происшествия

Более четырех миллионов рублей перевели жители Псковской области мнимым адвокатам и правоохранителям

Около четырех миллионов рублей лишились некоторые жители Псковской области после телефонного общения с неизвестными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Новоржевского, Псковского и Палкинского районов звонили неизвестные. Они представлялись менеджерами, адвокатами, правоохранителями и банковскими служащими. И путем разнообразных ухищрений под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников, а также «освобождения родственников от уголовной ответственности за совершение ДТП» завладели сбережениями доверчивых людей. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых пользователей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров в Сети.

В итоге потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, не досчитались в совокупности около четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Кроме того, в Пскове отмечено несколько случаев неправомерного доступа мнимых сотрудников сотовых компаний к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» под предлогом продления договоров на обслуживание сим-карт с последующим блокированием учетных записей.