Происшествия

Мужчину в Себежском районе отправили в колонию за разбойное нападение

Мужчина предстал перед судом в Себежском районе по обвинению в разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ночью 15 августа 2022 года подсудимый пришёл к магазину, принадлежащему Себежскому райпо. Затем он проник на чердак магазина, выломал доски потолка гвоздодером, и через образовавшийся проём проник в подсобное помещение и прошёл в помещение торгового зала. Там он похитил деньги и товарно-материальные ценности.

В момент кражи его застигли продавец магазина и ее сожитель. Подсудимый напал на них, причинив телесные повреждения, после чего скрылся с похищенным имуществом.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.