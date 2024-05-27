Происшествия

Многодетный отец из Псковского района откусил ухо своей бывшей жене и получил условный срок

Наказание в виде условного лишения свободы будет отбывать многодетный отец из Псковского района, который в ходе ссоры откусил часть уха своей бывшей жене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ночное время 1 декабря 2023 мужчина, находясь по месту своего жительства в доме в деревне Неелово Псковского района, распивал спиртное совместно со своей бывшей женой. Во время распития спиртных напитков между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил женщину по затылку отчего она упала на пол, а затем нанес ей не менее 10-ти ударов руками и ногами в область головы и туловища, а также ударил головой об пол.

Потерпевшая попыталась убежать и выбежала на улицу. Однако мужчина, выбежав за ней, повалил ее на землю, а затем затащил обратно в дом, где нанес ей еще несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, а также откусил часть ушной раковины потерпевшей. В результате преступных действий осужденного потерпевшей были причинены кровоподтеки в области головы и тела, переломы трех ребер, что повлекла средней тяжести вред здоровью, а также посттравматический дефект ушной раковины, что неизгладимо обезобразило ее лицо и повлекло тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинения, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств (полное признание вины, раскаяние, возмещение материального и морального вреда, наличия на иждивении 4-х несовершеннолетних детей), мнения потерпевшей, просившей сурово не наказывать бывшего мужа, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, судом виновному назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

