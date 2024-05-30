Происшествия

Судимый пскович отправится в тюрьму за кражу сыра и украшений

Ранее судимого жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за грабеж и кражу (пункт «г» части 2 статьи 161 и часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 10 ноября в торговом зале сетевого супермаркета мужчина спрятал в карман куртки шесть упаковок сыра. Когда злоумышленник преодолел кассовую зону без оплаты товара, его остановил директор супермаркета, который потребовал оплатить или вернуть сыр. Однако мужчина продолжил движение в сторону выхода, а при попытке удержания оттолкнул директора, обронив при этом часть украденного. С оставшимися пачками сыра мужчина скрылся.

Помимо этого, 3 декабря подсудимый зашел домой к знакомой и попросил воспользоваться уборной. Покидая уборную, гость прихватил со стиральной машины оставленные хозяйкой дома ювелирные изделия. Часть украшений он сдал в ломбард, остальные потерял.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.