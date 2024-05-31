Происшествия

Иностранца в Псковской области отправили в колонию за контрабанду более 50 кг наркотиков

Контрабанду наркотиков гражданином Республики Молдова пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Фото/видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В начале 2023 года в Республике Молдова иностранец вступил с неизвестными в преступный сговор, согласно которому он на легковом автомобиле попытался провезти на территорию России через МАПП «Куничина Гора» скрытые от пограничного и таможенного контроля наркотические вещества. Пластиковые бутылки с уложенными в них свертками гашиша обнаружили в ходе досмотра транспортного средства. Общая масса изъятого наркотика превысила 51 килограмм.

Иностранца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Приговором Псковского областного суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.