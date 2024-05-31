Происшествия

Великолучанин лишился почти миллиона рублей после перевода денег на «безопасный счет»

Неустановленные мошенники обманным путем ввели в заблуждение ряд жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МВД России.

По версии следствия, 30 мая жителю Великих Лук позвонил неизвестный и под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасный счет» завладел деньгами горожанина в сумме 900 тысяч рублей. Великолучанин обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в период 29-30 мая шести пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Великолукского района звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.