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Происшествия

Мужчину будут судить в Печорах за попытку подкупить сотрудника таможни

01.06.2024 10:53|ПсковКомментариев: 0

Мужчина предстанет перед судом в Печорском муниципальном округе по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику таможни (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, днем 18 апреля обвиняемый совместно с супругой въезжали на территорию Российской Федерации через границу на перевозимых ими автомобилях с зарубежной регистрацией. В ходе прохождения таможенного контроля инспектор выявил нарушения в предоставленной документации, после чего обвиняемый, желая избежать возврата ввозимых транспортных средств, попытался дать взятку сотруднику таможни в размере 400 евро, что эквивалентно 40 111 рублям 48 копейкам. Сотрудник таможни от получения взятки отказался, сообщив о поступлении предложения коррупционного характера руководству. 

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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