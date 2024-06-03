Происшествия

Острович отправится в тюрьму на 10 лет за покушение на сбыт наркотиков

Жителя Островского района, мужчину 1998 года рождения, привлекли к уголовной ответственности за покушение на сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в феврале, используя мобильный телефон, мужчина получил от неустановленного человека информацию о местонахождении тайника с оптовой партией наркотиков, предназначенных для продажи. Сверток с веществами он поместил в карман куртки и направился в сторону Пскова, в дальнейшем его задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении преступления. Псковский районный суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы и дополнительное наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.