Происшествия

Гараж горел в Пскове из-за неосторожного обращения с огнем

Гараж горел в Пскове 4 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании на улице Ижорского Батальона, 8 Б поступила в ведомство 1:51. В результате случившегося гараж выгорел изнутри полностью.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Еще об одном возгорании в этот же день стало известно в 3:07. Пластиковый контейнер для мусора сгорел на придомовой территории жилого многоквартирного дома на улице 1-й Проселочной, 14 в Пскове. Второй контейнер поврежден.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.