Жилой дом горел в себежской деревне Зародище

Возгорание жилого дома произошло в деревне Зародище Себежского муниципального округа 16 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 17:38. Повреждена кровля. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом. Спасены две хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали семь специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Затем, в 18:04, произошло возгорание бесхозного строения на улице Центральной в деревне Сиковицы Стругокрасненского округа. Строение выгорело изнутри. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Спасены три хозяйственные постройки и два магазина. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.