44 тысячи рублей перевел 9-летний ребенок мошеннику для получения внутриигровой валюты в Roblox

44 тысячи рублей удалось выманить мошеннику со счетов матери 9-летнего ребенка под предлогом покупки внутриигровой валюты в онлайн-игре Roblox, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

«В последнее время участились случаи, когда мошенники получают доступ к банковским счетам граждан через их детей. Так, прокуратурой города признано законным решение следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере ИТТ СУ УМВД России по г. Пскову о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, а именно хищения чужого имущества путем обмана», - сообщили в прокуратуре.

В марте 2026 года, в ходе переписки в Telegram, неустановленное лицо предложило 9-летнему ребенку приобрести игровую валюту в онлайн-игре Roblox. Выполняя инструкции злоумышленника, ребенок перевел около 44 000 рублей со счета матери на счет неустановленного лица, однако обещанные игровые деньги не получил, после чего удалил переписку.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. 

Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. 

