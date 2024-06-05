Происшествия

Экс-помощницу прокурора Себежского района осудили за попытку мошенничества

Экс-помощницу прокурора Себежского района осудили за попытку мошенничества (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Псковский городской суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

С учетом того, что в период рассмотрения дела фигурантка содержалась под стражей, на основании части 5 статьи 72 УК РФ назначенное наказание смягчено до 50 000 рублей.