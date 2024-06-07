Происшествия

Молодой человек в серых шортах пропал в Пустошке

27-летний Павел Цветков пропал в Пустошке, с 1 июня его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет в серую кофту с короткими рукавами и капюшоном, серые шорты, черные сланцы, черную кепку. С собой были солнцезащитные очки.

Информацию, которая поможет найти Павла Цветкова, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.