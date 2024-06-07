Происшествия

Жительницу Палкино подозревают в фиктивной регистрации гражданина Армении

Жительницу Палкино подозревают в фиктивной регистрации иностранца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в мае на территории поселка Палкино безработная местная жительница 1990 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Армения без фактического его пребывания по месту регистрации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушителей наказывают штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.