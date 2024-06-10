Происшествия

Неизвестные разрисовали стену подземного перехода в Великих Луках

Очередной факт вандализма зафиксирован в подземных переходах на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

Неизвестные разрисовали стену подземного перехода. По данному факту администрация города написала соответствующее заявление в полицию.

Всех, кто обладает информацией по данному факту, просят сообщить в полицию города Великие Луки по адресу: улица Гастелло, 5а (круглосуточно, телефон: 5-27-94 или 02).

Напомним, акты вандализма в подземных переходах в Великих Луках происходят постоянно - люди портят поверхности и входные группы. При этом здесь уже давно установлены камеры видеонаблюдения.