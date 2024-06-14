Происшествия

Свыше 165 килограммов наркотиков изъяли в Псковской области за 5 месяцев

Свыше 165 килограммов наркотиков изъяли в Псковской области за 5 месяцев текущего года. Об этом сообщил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции 14 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, за этот период в суд направлено 371 уголовное дело по наркопреступлениям. Из них 341 дело относится к категориям тяжких и особо тяжких преступлений.

К уголовной ответственности привлечен 71 человек.

В регионе проводится комплексная работа по противодействию незаконному распространению наркотических средств, резюмировал Александр Мамаев.