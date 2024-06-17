Происшествия

Мать и дочь в Псковской области подозревают в двойном убийстве

Мать и дочь подозреваются в двойном убийстве в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

17 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подвальном помещении и на приусадебном участке одного из частных домов в деревне Киково Дедовичского района тел двух женщин.

По данному факту следственные органы СК России по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны проживающие на территории Дедовичского района мать и дочь. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов аппарата управления, следователей территориального следственного отдела, сотрудников полиции, судебных экспертов. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы совершенного преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении задержанных, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.