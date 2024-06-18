Происшествия

Мужчина обокрал уснувшую пьяную знакомую в Бежаницах

23-летний житель поселка Бежаницы предстанет перед судом за кражу мобильного телефона (часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Обвиняемый в конце апреля распивал спиртные напитки со своей знакомой. В ходе застолья мужчина решил украсть мобильный телефон. Дождавшись, когда знакомая уснет, мужчина забрал ее мобильный телефон. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ночью потерял похищенный мобильный телефон.

Уголовное дело направлено судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.