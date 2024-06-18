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Пьяная великолучанка оскорбляла и ударила полицейского по лицу

19.06.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

54-летнюю жительницу города Великие Луки могут привлечь к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия к представителям власти (статья 319 и часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук. 

Установлено, что 18 апреля женщину в состоянии алкогольного опьянения вместе с ее дочерью доставили в отдел полиции по факту совершения административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и безопасность.

Будучи недовольной тем, что ее доставили в отдел полиции для разбирательства, обвиняемая стала выражаться грубой нецензурной бранью, на что старший участковый уполномоченный полиции сделала ей замечание. В ответ женщина в присутствии постороннего человека оскорбила полицейского. 

Далее фигурантку доставили в филиал «Великолукский» Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Там женщина продолжила оскорблять в присутствии посторонних вышеуказанного сотрудника полиции. Находясь в помещении наркологического диспансера, женщина продолжила оскорблять полицейского, а затем по мотиву недовольства выполнения старшим участковым уполномоченным своих должностных обязанностей по пресечению ее противоправных действий дважды ударила правоохранителя кулаком по лицу. 

Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе исправительные работы на срок до 1 года, а санкция части 1 статьи 318 УК РФ - в том числе лишение свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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