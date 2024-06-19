Происшествия

Почти 4 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с аферистами

Незнакомцы ввели в заблуждение жителей Пскова, Великих Лук, Невеля, Псковского и Себежского районов и завладели их деньгами на общую сумму около 4 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы, которые путем обмана под различными предлогами завладели их денежными средствами. В частности, звонившие предлагали доверчивым собеседникам свою помощь в предотвращении попыток несанкционированного списания денежных средств с их банковских счетов и получении дополнительного заработка в Сети.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.

Кроме того, в Пскове, Себежском и Псковском районах отмечены факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам четырех пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием учетных записей. Ведется следствие.