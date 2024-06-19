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«Голую» фотосессию на кладбище провели в ответ на акт изнасилования

Съемки голых связанных девушек на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга организовали как реакцию на акт изнасилования в отношении одной из моделей, пояснила 22-летняя художница Анна Пантелеева.

На своей странице в соцсетях девушка извинилась перед всеми, кого оскорбила съемка. «Мы не преследовали такой цели. Мы делали творческую съемку, и я с уважением отношусь к религии», — написала она. Художница добавила, что фотопроект стал отражением реакции на изнасилование, которому она якобы подверглась в 2021 году.

Весной этого года сразу несколько человек, в том числе Анна Пантелеева, обвинили петербургского художника Виктора Забугу в сексуальном насилии. Как тогда рассказывала участница фотосессии, секс без согласия якобы произошел после совместного употребления наркотиков, но после этого они еще некоторое время поддерживали отношения. Сам Виктор Забуга отвергал все обвинения нецензурными цитатами Паши Техника. Как писала журналистка Ксения Собчак, единственное последствие, которое наступило для художника, — известный бренд одежды убрал с сайта упоминания о коллаборации, пишет «Фонтанка».

Вечером 18 июня оперативники главного управления по противодействию экстремизму МВД, известного как Центр «Э», задержали Пантелееву, а пресс-служба полиции Петербурга сообщила о возбуждении уголовного дела по части 2-й статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальное наказание по данной статье — пять лет лишения свободы.

Утром 19 числа стало известно, что задержаны и другие участники съемок — 27-летний организатор, 37-летний фотограф и 19-летняя модель, которая успела уехать в Псков.

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В региональном ГУ МВД добавили, что съемка происходила на Большеохтинском кладбище. Это крупнейший некрополь, находящийся в пределах Петербурга. Оно было основано в 1773 году как новое кладбище рядом с переполненным Охтинским. В 19 веке здесь хоронили дворян, а затем и героев войн. В 1939 году на юге кладбища было организовано захоронение советских солдат, погибших в советско-финскую войну. В годы Великой Отечественной войны на востоке кладбища устроили захоронения павших защитников Ленинграда. Среди них — Герои Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск Михаил Савельев, участник Выборгской операции капитан Михаил Власов и полковник Исаак Киргетов, участвовавший в освобождении Прибалтики и Польши.