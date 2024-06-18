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Происшествия

Участницу «голой» фотосессии на кладбище задержали в Пскове

19.06.2024 10:44|ПсковКомментариев: 0

Петербургские полицейские задержали всех участников голой фотосессии на кладбище. В отношении них возбудили уголовные дела по двум статьям — надругательство над телами умерших и местами их захоронения, а также нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали остальных участников противоправной акции: 27-летнюю организатора, 37-летнего фотографа, а также 19-летнюю непосредственную участницу фотосессии, которую задержали в Пскове», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

19-летнюю участницу задержали сотрудники ЦПЭ УМВД России по Псковской области и передали коллегам из Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении МВД.

Петербургская художница устроила эротическую фотосессию-перформанс 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе. Ей ассистировали фотограф и две девушки. Внимание на пост обратили общественники и сотрудники правоохранительных органов. Художница попыталась оправдаться, заявив, что делала снимки ради искусства. После этого в своих соцсетях она написала об угрозах.

Девушка решила покинуть Россию, объявив о сборе денег на билеты, но ее задержали и возбудили в отношении художницы уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы, пишет 78.ru.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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