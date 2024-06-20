Происшествия

Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове

Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове в ночь на 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Светлана Эдуардовна / «Жесть по-псковски»

20 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире многоквартирного жилого дома в городе Пскове тела 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан супруг погибшей, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 июня между супругам произошла ссора на почве ревности, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил жену ножом в тело, шею и конечности, от повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

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По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.