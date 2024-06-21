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Происшествия

Мужчина пострадал при возгорании кровати в Новосокольниках

24.06.2024 09:54|ПсковКомментариев: 0

Мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном жилом доме в Новосокольниках 23 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

В ведомство о пожаре на улице Пролетарской сообщили в 13:12. В комнате квартиры огонь повредил кровать и постельные принадлежности, стену и потолок, комната закопчена.

Пострадал мужчина 1968 года рождения, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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