Происшествия

Мужчина пострадал при возгорании кровати в Новосокольниках

Мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном жилом доме в Новосокольниках 23 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

В ведомство о пожаре на улице Пролетарской сообщили в 13:12. В комнате квартиры огонь повредил кровать и постельные принадлежности, стену и потолок, комната закопчена.

Пострадал мужчина 1968 года рождения, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.