Происшествия

Псковские сотрудники ФСБ пресекли крупную контрабанду наркотиков

Незаконную деятельность двух граждан России, сделавших тайник в топливном баке автомобиля и перевозивших в нем 155 килограммов наркотиков, пресекли псковские сотрудники управления ФСБ совместно с Псковской таможней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Доказано, что в 2021 году фигуранты, регулярно осуществлявшие международные грузовые перевозки, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, которые занимались незаконным оборотом наркотиков. В марте того же года в Королевстве Испания осужденные совместно с иными участниками преступной деятельности оборудовали в топливном баке своего грузового автомобиля тайник, в который поместили более 155 килограммов гашиша. 219 брикетов с вышеуказанным наркотическим средством были обнаружены и изъяты правоохранителями в Российской Федерации, злоумышленники задержаны.

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции в городе Москве назначило фигурантам наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.