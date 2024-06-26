Происшествия

Бесхозные постройки и мусор горели в Пскове

Бесхозная постройка полностью выгорела изнутри в Пскове 25 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Информация о возгорании на улице Подвишенской поступила в ведомство в 12:31. В результате произошедшего полностью выгорела бесхозная постройка. В двух других бесхозных постройках огнем повреждены стены. Сгорел мусор на открытой территории.



Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Еще об одном пожаре стало известно в 19:28. Хозяйственная постройка сгорела на улице Иванова в деревне Хредино Стругокрасненского муниципального округа. Предположительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом и другую хозяйственную постройку.