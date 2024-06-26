Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Ловать

Прокуратура Псковской области по результатам мониторинга публикаций в Сети организовала проведение проверки по факту размещения сведений о массовой гибели водных биологических ресурсов на территории Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

️По предварительным данным, в акватории и береговой полосе реки Ловать обнаружено более 100 трупов рыб различных пород (щука, карась, окунь и другие).

«В настоящее время произведен отбор проб воды в целях проведения лабораторных исследований и испытаний. Производится расчет причиненного водным биологическим ресурсам ущерба», – отметили в прокуратуре.

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