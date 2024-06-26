Происшествия

Более 20 тонн неучтенных свечей зажигания выявили псковские таможенники на российско-латвийской границе

22 тонны незадекларированного товара выявили псковские таможенники на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

При таможенном досмотре в одном из вагонов состава поезда, следовавшего из Латвии в Узбекистан, сотрудники таможенного поста ЖДПП Посинь обнаружили более 400 тысяч свечей зажигания. Сведения о них отсутствовали в товаросопроводительных документах.

Фактический вес партии запчастей, перемещаемых в вагоне, на 22 тонны превысил указанный в представленных документах. При сверке товара неучтенными оказались 413 800 упаковок свечей зажигания. Их предварительная стоимость превышает 10 млн рублей.

По факту сообщения в таможенный орган недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию Таможенного союза возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ. Ведется административное расследование.