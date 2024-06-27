Происшествия

Мужчина пытался подкупить таможенника в Пыталовском районе

Мужчина пытался дать взять таможеннику в Пыталовском районе, чтобы избежать административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 23 мая подозреваемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска пытался дать взятку сотруднику таможенной службы за непривлечение его к административной ответственности за имеющиеся в документации несоответствия, однако должностное лицо отказалось от получения взятки, мужчина был задержан.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.