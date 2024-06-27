Происшествия

Полицейские раскрыли грабеж в Острове по горячим следам

Полицейские по горячим следам раскрыли грабеж в Острове, совершенный в отношении местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в городе Острове ночью 26 июня в дом по улице Заречной через незапертую дверь проникли двое злоумышленников. Услышав шум, хозяйка проснулась. Непрошеные забрали у нее сумку, где были документы и более 70 тысяч рублей, после чего скрылись.

Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по Островскому району. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили лиц, подозреваемых, ии оказались двое безработных, ранее судимых жителей Острова, 2001 и 2006 годов рождения. Один из них в настоящее время находится в розыске. Часть похищенных денег обнаружили и изъяли.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.