Происшествия

Ревнивец предстанет перед судом за убийство знакомого в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 17 мая 2024 года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, где между ними произошла ссора на почве ревности. В ходе возникшего конфликта гость нанес один удар ножом в область шеи пострадавшего, после чего скрылся. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.