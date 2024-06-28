Происшествия

Шесть пользователей «Госуслуг» из Псковской области пострадали от злоумышленников

Неизвестные лица обманным путем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам ряда пользователей сайта «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«В период 24-25 июня шести пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и Пенсионного фонда. И под предлогами, якобы, продления договоров на обслуживание сим-карт и перерасчета пенсий осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей. Потерпевшие обратились за содействием в полицию», - рассказали в УМВД.

Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

«К сожалению, за последнее время на территории региона это далеко не единственные случаи такого рода мошеннических проявлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. С учетом складывающейся негативной тенденции полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять максимальную осмотрительность при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону и не поддаваться на ухищрения злоумышленников, которые могут использовать различные мошеннические схемы для обмана населения», - посоветовали в УМВД России по Псковской области.