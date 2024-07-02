Происшествия

Островичку отправили в колонию за отказ платить алименты своим детям

Островичку лишили свободы за неуплату алиментов на своих детей (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что на основании решения суда подсудимая лишена родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей 2010 и 2005 года рождения и обязана выплачивать алименты на их содержание. В отношении неё возбуждены исполнительные производства.

Подсудимая была привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей и подвергнута административному наказанию в виде обязательных работ на срок 60 часов, которое ею не исполнено.

Позже женщину снова привлекли к административной ответственности и подвергли административному наказанию в виде обязательных работ на срок 60 часов, которое ею также исполнено не было.

Задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей за период с 19 января 2022-го по 31 декабря 2023-го составляет 52 942 рубля на одного ребенка и 39 031 рубль на второго ребенка.

Суд признал женщину виновной в совершении вышеназванных преступлений, ей назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.