Происшествия

Более 120 тысяч задолжала жительница Островского района своей дочери

Жительница Островского района получила реальный срок лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии за уклонение от уплаты алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов Островского района и Пыталовского округа находилось исполнительное производство о взыскании с жительницы Островского района задолженности по алиментам. Женщина обязана выплачивать алименты в размере 1/3 части всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно на содержание своей 14-летней дочери. Женщина свои обязанности не исполняла и в результате образовалась задолженность в размере более 120 тысяч рублей.

За неуплату алиментов без уважительной причины женщина была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» с назначением наказания в виде обязательных работ

Но и после назначенных часов должница не предприняла никаких мер и не погасила задолженность. Тогда, в отношении женщины дознавателем отделения судебных приставов Островского района и Пыталовского округа было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Островский городской суд должница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии.