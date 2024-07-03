Происшествия

Жительницу Бежаниц осудили за смертельный удар ножом в спину супруга

41-летнюю жительницу Бежаниц осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему супругу, повлекшее по неосторожности его смерть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что в октябре 2022 года, находясь по месту своего жительства у женщины произошел конфликт с супругом, в ходе которого она нанесла ему кухонным ножом один удар в область задней поверхности грудной клетки. В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, не совместимый с жизнью.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновной наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.