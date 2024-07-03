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Стругокрасненская прокуратура нашла нарушения при регистрации церкви и часовни в округе

Прокуратура Стругокрасненского муниципального округа провела проверку исполнения требований законодательства об объектах культурного наследия в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что объекты культурного наследия - Церковь Николы Чудотворца 1925 года, расположенная в деревне Палицы, и Часовня прп. Нила Столобенского 1902 года, расположенная в деревне Залазы Стругокрасненского муниципального округа, не имеют собственника и не приняты в собственность Российской Федерации, в связи с чем мероприятия по их содержанию и восстановлению не проводятся.

С целью устранения выявленных нарушений в Стругокрасненский районный суд в июне направлено исковое заявление об обязании МТУ Росимущества в Новгородской и Псковской областях осуществить государственную регистрацию права федеральной собственности на указанные объекты культурного наследия.

