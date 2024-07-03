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Административное дело в отношении «Экопрома» возбудили в Стругокрасненском округе

Административное дело в отношении «Экопрома» возбудили в Стругокрасненском округе за повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

По обращению жителей Струг Красных прокуратура округа провела проверку в деятельности ООО «Экопром», в ходе которой установлено, что региональный оператор в области обращения с твердыми коммунальными отходами нарушал требования санитарных правил и норм и допускалось превышение срока накопления ТКО на контейнерных площадках (свыше месяца при норме накопления не больше суток).

В связи с неоднократным нарушением ООО «Экопром» срока вывоза ТКО с территории поселка городского типа Струги Красные прокуратура района в отношении регионального оператора 19 июня возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.35 КоАП РФ (повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Псковской области для рассмотрения по существу.